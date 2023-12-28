Двое уфимцев готовили и сбывали запрещенные вещества

Двум уфимцам вынесено обвинительное заключение по уголовному делу о производстве и сбыте наркотиков.

По версии следствия, в апреле этого года один из обвиняемых организовал нарколабораторию в своем частном доме. Позже привлек своего товарища. Вместе они готовили амфетамин, который распространяли на территории региона.

Во время обысков правоохранители изъяли запрещенные вещества, их прекурсоры и оборудование. Также обоим предъявлено обвинение о незаконном приобретении и хранении трех пакетиков с «синтетикой».

Оба частично признали свою вину. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Уфы.