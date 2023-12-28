В Башкирии ожидаются перепады температурных значений

В Башгидрометцентре сообщили, что сегодня, 28 декабря, на территории республики пройдет небольшой снег, местами умеренный. Днем синоптики обещают мокрый снег, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях.

На дорогах сегодня появятся снежные заносы, накаты и гололедица. Ветер будет юго-западного направления с переходом на северо-западное. Днем – от 0 до -5 градусов.

Завтра, 29 декабря, в Башкирии будет так же снежно, как и накануне. Ветер северный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -10, -15, днем чуть теплее – от -7 до -12 градусов.