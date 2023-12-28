Под Уфой загорелся склад по изготовлению кованных изделий

Накануне поздно вечером жители Чесноковки Уфимского района заметили густой черный дым. В пресс-службе МЧС по Башкирии рассказали, что внутри склада загорелось встроенное помещение.

Установлено, что на территории склада по изготовлению кованных изделий загорелось дощатое строение в покрасочном помещении. Огонь быстро распространялся и загорелась крыша ангара. С места пожара эвакуировали 2 пропановых баллона по 50 литров.

О погибших и пострадавших не сообщается. По предварительной версии, пожар случился из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.