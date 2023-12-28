В Башкирии при пожаре в садовом домике сильно пострадал мужчина

Вчера вечером в Башкирии загорелось жилое строение в коллективных садах № 39 УМПО. В пресс-службе МЧС по Башкирии рассказали подробности случившегося.

Сообщается, что пожарные прибыли на место происшествия через 9 минут. Им удалось локализовать открытое горение. Спустя несколько минут пожар на площади 50 кв. метров был полностью потушен.

В результате пожара 39-летний мужчина получил серьезные ожоги шеи, головы, туловища, верхних конечностей и дыхательных пустей. Он госпитализирован.

Предполагаемая причина возгорания: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.