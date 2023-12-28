В Башкирии на трассе случилась страшное ДТП: двое погибших

В настоящее время госавтоинспекторы работают на месте аварии с двумя погибшими. Смертельное ДТП произошло сегодня утром в Уфимском районе на автотрассе Уфа – Кабаково рядом с селом Ольховое.

В пресс-службе ГИБДД по региону уточнили, что столкнулись Renault Sandero и «Лада Калина». От удара иномарка перевернулась на проезжей части, а «Лада» съехала в кювет.

В результате аварии водитель и пассажир Renault скончались на месте происшествия. Сейчас их личности устанавливает полиция. Также в ДТП пострадал 38-летний водитель отечественного автомобиля.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Подробности уточняются.