Боец из Агидели рассказал о своих боевых буднях на блокпосту в зоне СВО

Жителю Агидели всего 28, в зону СВО попал в 2022 году по частичной мобилизации. Сейчас боец с позывным «112» находится дома в краткосрочном отпуске. О своей службе он рассказал корреспонденту издания «Огни Агидели» Альфие Андросенко.

Когда попал на передовую, его назначили в комендантском батальоне пулеметчиком-регулировщиком на блокпосту. Чаще всего на дежурство воин выходит ночью: проверяет документы, занимается досмотром транспорта. Задача – выявить подозрительных. Часто проводятся боевые тренировки, медицинские занятия, обучают самопомощи и помощи боевым товарищам.

Рассказал боец и о боевых буднях наших ребят на фронте. Живут в блиндажах, сами их обустраивают. Недавно старый автобус переделали в баню: убрали все, что было внутри, обшили вагонкой и поставили печь. Солдатам привозят еду, но есть у них и своя кухня.

Времени на отдых очень мало. Но когда оно появляется, мужчина уделяет его общению с семьей: супругой, трехлетней дочкой и родителями.

Я стал больше ценить жизнь, больше уделять времени своим близким, ребенку. Для меня главное, чтобы все были здоровы, а остальное все можно решить. Со мной всегда оберег с фотографией моей семьи, которое дает мне силу и поддержку. Боец СВО, позывной «112»

Совсем скоро парень отправится в обратный путь – в свое подразделение на передовую. А дома его будет ждать любящая семья.

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Также все желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.