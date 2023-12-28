В Уфе на площади перед Дворцом спорта открылся ледовый городок

Он посвящен двум основным темам – 450-летию Уфы и 85-летию повести «Волшебник Изумрудного города». На входе посетителей встречает ледяная уфимская крепость, а далее стоят фигуры героев сказки Александра Волкова и ледяная скульптура Дракона – символа наступающего года.
Для детей аниматоры провели конкурсы и викторины. И, конечно же, в конце к зрителям вышел главный новогодний волшебник Дед Мороз со Снегурочкой.
Рядом с ледовым городком работает елочный базар. Уфимцы спешат приобрести главное украшение – новогодних красавиц. Здесь представлены еловые, сосновые, пихтовые деревья.