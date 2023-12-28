В Шаранском районе открылся модульный ФАП

В селе Сарсазово Шаранского района открылся модульный фельдшерско-акушерский пункт. Он появился в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения России». Учреждение стало в муниципалитете девятым по счету, открывшимся за последние два года.

Сарсазовский ФАП будет обслуживать более 300 жителей, в том числе соседних сел Тат-Кучук и Улек Елга. Принимать пациентов в новом здании будет фельдшер-акушер с 37-летним стажем Файруза Аделгареева.

К слову, на открытии ФАПа в Сарсазово был еще один повод для радости. Глава муниципалитета Марат Ахмадуллин поздравил старосту деревни Тат-Кучук Ягафара и Идалию Галиевых с «золотой свадьбой» и вручил им подарки, пожелав крепкого здоровья, чтобы реже приходилось обращаться к медикам.