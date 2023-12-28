ХК «Салават Юлаев» встретится с «Сочи» на выезде

Сегодня хоккейный клуб «Салават Юлаев» проведёт вторую выездную игру заключительной серии в этом году. Наша команда встретится с «Сочи». Соперник уфимцев расположился на предпоследнем месте Западной конференции.

Юлаевцы после победы над ЦСКА в овертайме идут третьими на Востоке. В последних двадцати матчах в КХЛ «Сочи» победил лишь дважды. В этом сезоне между собой «Салават Юлаев» и «Сочи» играли в Уфе, тогда победу праздновали хозяева льда – 3:1. Трансляцию встречи с юга России смотрите сегодня на БСТ в 21:20.

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