В Уфе открылась общественная приемная регионального избирательного штаба Путина

В Уфе открылась общественная приемная регионального избирательного штаба кандидата в Президенты России Владимира Путина. Любой желающий может прийти и внести свои предложения по развитию той или иной сферы жизни региона и страны в целом, а также предложить инициативы с целью совершенствования общественно-политической жизни государства.