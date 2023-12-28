В Уфе открылась общественная приемная регионального избирательного штаба Путина

В Уфе открылась общественная приемная регионального избирательного штаба кандидата в Президенты России Владимира Путина. Любой желающий может прийти и внести свои предложения по развитию той или иной сферы жизни региона и страны в целом, а также предложить инициативы с целью совершенствования общественно-политической жизни государства.
В состав штаба включили представителей научного сообщества и общественных организаций республики, а также депутатский корпус и лидеров общественного мнения. Прием ведется со вторника по субботу с 10:00 до 17:00 на улице Заки Валиди, 1.