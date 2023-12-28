В Минтруде Башкирии подвели итоги 2023 года

Итоги года подвели в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана. В 2023 году был реализованы важнейшие проекты, внедрены новые меры социальной поддержки, улучшены условия и качество жизни незащищенных слоев населения.

Цели на 2024-й еще более грандиозные. Планируется сотрудничество с различными ведомствами, открытие центра для инвалидов с ментальными нарушениями. Большинство проектов посвящены предстоящему Году семьи в России и Году заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья в Башкортостане.