В Уфе ушел из жизни ветеран журналистики Ришат Миндияров

В Уфе скоропостижно скончался ветеран журналистики Ришат Миндияров, один из основателей башкирского телевидения и радио. В этой сфере он работал с 1991 года, когда был еще студентом. Вел различные программы на национальном языке вначале на FM-волне, а затем и на ТВ.

Ришат Миндияров был автором и ведущим утренней передачи «Салям», главным редактором информационных программ. На БСТ он проработал до 2016 года, после чего перешел в структуру ВГТРК. В последние годы возглавлял службу радиовещания ГТРК «Башкортостан».