В Уфе ушел из жизни ветеран журналистики Ришат Миндияров

В Уфе скоропостижно скончался ветеран журналистики Ришат Миндияров, один из основателей башкирского телевидения и радио. В этой сфере он работал с 1991 года, когда был еще студентом. Вел различные программы на национальном языке вначале на FM-волне, а затем и на ТВ.
Ришат Миндияров был автором и ведущим утренней передачи «Салям», главным редактором информационных программ. На БСТ он проработал до 2016 года, после чего перешел в структуру ВГТРК. В последние годы возглавлял службу радиовещания ГТРК «Башкортостан».
Всегда приветливый и интеллигентный, он, по воспоминаниям коллег, был открытым человеком. Несмотря на опыт и стаж, никогда не зазнавался и охотно помогал молодым осваивать азы профессии. Предположительно, причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией и перенесенным после этого инсультом. 13 декабря Ришату Миндиярову исполнилось 57 лет.