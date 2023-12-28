Лилия Гумерова исполнила новогоднее желание школьницы из Башкирии

Подарок для юной уфимки доставили Дед Мороз и Снегурочка. Сейчас по всей России идет акция «Ёлка желаний» – событие, которое позволяет детям поверить в новогодние чудеса. За пять лет акции уже исполнено более 100 тысяч желаний.

Свои первые кадры Кира сделала сразу же, как взяла в руки подарок, а затем сыграла на укулеле и спела. На инструменте девушка научилась играть в больнице. До лейкемии уфимка занималась хореографией и гандболом. На время ей пришлось оставить эти увлечения. Девушка стойко выдержала химиотерапию, и рак отступил. Теперь Кира хочет вернуться к танцам и осуществить свою мечту стать фотографом.