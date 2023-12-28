В Уфе врачи пересадили кожу шестимесячному малышу из-за серьезных ожогов

Специалисты Республиканского ожогового центра пересадили кожу 6-месячному мальчику, который перевернул на себя чайник с кипятком.

Об этом несчастном случае в своих социальных сетях рассказал руководитель регионального минздрава Айрат Рахматуллин.

У ребенка зафиксировали 32% поражения поверхности тела. Кожу пересаживали на правой руке и на голове.

Маленькому пациенту делали перевязки с атравматическими и абсорбирующими раневыми покрытиями. В палате ему помогали восстановиться с помощью флюидизирующей установки – большой ванны с сыпучим материалом, благодаря чему травмированная кожа мальчика не соприкасалась с плотной поверхностью. Это ускоряет процесс заживления.