В Башкирии подвели спортивные итоги года

В центре спортивной подготовки Римы Баталовой подвели спортивные итоги года. 2023-й получился действительно прорывным для башкирского спорта, поэтому в главном зале собрали всех отличившихся тренеров, руководителей, а также атлетов. В 2023 году Министерство спорта республики отмечало своё столетие.

Тренеры стали преподавателями, мы запускаем новую программу, которая поможет финансово поддержать наших тренеров, с каждым годом мастеров спорта России становится всё больше, и это звучит очень гордо.

Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

Подобное мероприятие, собравшее большое количество людей из мира спорта, в нашей республике проводилось впервые. На нём были объявлены благодарности тренерам и менеджерам, судьям из Башкортостана вручены всероссийские категории. А мастера спорта России из нашей республики в торжественной обстановке получили удостоверения и значки.

Новая концепция глубоко объединяющая, здесь ветераны спорта, тренерский состав, представители спорта людей с ОВЗ, многие муниципалитеты, и в торжественной обстановке вручали звания.

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