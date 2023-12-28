В Башкирии подвели спортивные итоги года

В центре спортивной подготовки Римы Баталовой подвели спортивные итоги года. 2023-й получился действительно прорывным для башкирского спорта, поэтому в главном зале собрали всех отличившихся тренеров, руководителей, а также атлетов. В 2023 году Министерство спорта республики отмечало своё столетие.
Подобное мероприятие, собравшее большое количество людей из мира спорта, в нашей республике проводилось впервые. На нём были объявлены благодарности тренерам и менеджерам, судьям из Башкортостана вручены всероссийские категории. А мастера спорта России из нашей республики в торжественной обстановке получили удостоверения и значки.