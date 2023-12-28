В Уфе парень избил знакомого своей матери

В сентябре молодой человек пришёл в гости к матери, где застал её знакомого. Между мужчинами вспыхнула ссора из-за того, что знакомый часто просит у женщины деньги в долг. Парень вытащил оппонента на улицу за футболку и жестоко избил руками и ногами, а после нанёс удары полимерным ведром.