В Башкирии домашним животным срочно требуется помощь неравнодушных граждан

На территории Благоварского района в незаконном собачьем приюте живут 30 собак и 10 кошек. Его организовала жительница села Языково.

По информации региональной службы судебных приставов, питомцы живут в полнейшей антисанитарии, в разрушенном строении, в щели которого проникает холод и ветер. По всей территории валяется мусор, остатки пищи и экскременты.

В ведомстве отметили, что ранее суд вынес решение в отношении хозяйки об обязательном вывозе животных в специализированное учреждение, где им будет обеспечен необходимый уход. Однако женщина решение суда не исполняет, подвергая, жизни животных опасности.

Судебные приставы Благоварского района совместно с сотрудниками специализированной организации обращаются к неравнодушным жителям республики с просьбой пристроить собак и кошек в приюты. Более подробную информацию можно получить по адресу: село Языково, ул. Ленина, 2 или по телефону: 2-20-44 (код 34747).