Радий Хабиров назвал самых активных участников проекта «Атайсал»

Ими стали уроженцы Калтасинского, Стерлитамакского, Краснокамского, Мелеузовского, Аскинского, Салаватского, Кигинского и Буздякского районов, Стерлитамака, Салавата, Агидели и Нефтекамска. Акция, направленная на поддержку успешными выходцами из городов и сел своих земляков и малой родины, стартовала в 2021 году.
По словам главы республики, за это время её участниками стали более 5 тысяч человек. Они вложили в свою малую родину почти 1,3 млрд рублей, реализовав свыше 22 тысяч проектов. Среди них – строительство и ремонт соцобъектов, мечетей и церквей, благоустройство парков, родников и кладбищ, помощь соцучреждениям, участникам СВО и их близким, проведение различных мероприятий, установка памятников, детских и спортивных площадок.
Радий Хабиров поблагодарил в соцсетях участников проекта «Атайсал» и отметил, что эта акция, пожалуй, лучшая иллюстрация единства и силы местных жителей.