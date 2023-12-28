Радий Хабиров назвал самых активных участников проекта «Атайсал»

По словам главы республики, за это время её участниками стали более 5 тысяч человек. Они вложили в свою малую родину почти 1,3 млрд рублей, реализовав свыше 22 тысяч проектов. Среди них – строительство и ремонт соцобъектов, мечетей и церквей, благоустройство парков, родников и кладбищ, помощь соцучреждениям, участникам СВО и их близким, проведение различных мероприятий, установка памятников, детских и спортивных площадок.