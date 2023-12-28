В Уфе приставы изъяли пять иномарок из-за долгов

Судебные приставы вместе с налоговиками с начала года пополнили бюджет более чем на 360 млн рублей. В основном за счет средств, вырученных с торгов арестованного имущества. Например, в ходе очередного рейда пяти должникам пришлось расстаться с собственными весьма не дешевыми автомобилями.
Приставы изъяли БМВ Х6, «Рэйндж Ровер», «Ягуар», «Лэнд Крусер» и «Шевроле Тахо». Владельцы иномарок совокупно по налогам задолжали более 3 млн рублей. Арестованное имущество будет оценено и продано на торгах, а вырученные средства пойдут в счет погашения долга. Во избежание подобных ситуаций сотрудники ведомств рекомендуют уплатить налоги до Нового года.