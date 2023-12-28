В Башкирии сотрудники МЧС проводят рейды по магазинам пиротехники

Чтобы праздник не был омрачён происшествием, перед использованием как минимум нужно прочитать инструкцию. Перед Новым годом сотрудники МЧС не только дают рекомендации по безопасному использованию пиротехники, но и в профилактических целях посещают магазины фейерверков.

Покупатель должен видеть товар, но руками трогать его до приобретения нельзя. Это одна из мер безопасности, которую не должны игнорировать продавцы пиротехники. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Министерства чрезвычайных ситуаций перед Новым годом решили пройтись по магазинам, где реализуются фейерверки. Задача – еще раз напомнить о требованиях безопасности при реализации пиротехнической продукции.

Примерно 10 процентов продукции на прилавках отечественного производства, всё остальное из Китая. Неудивительно, говорит управляющий магазином, ведь Поднебесная является родиной пороха и фейерверков. Что касается качества продукции, эксперты в области пиротехнических изделий рекомендуют покупать продукцию не на уличных рынках, а в специализированных магазинах.