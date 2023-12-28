В Хайбуллинском районе Башкирии появился муниципальный клуб «Наставник»

Буквально накануне на заседании Госсовета Президент говорил о том, что нужно создавать такие условия, чтобы как можно больше людей искренне стремились взять на себя эту почётную миссию – передавать опыт, наставлять, в самом хорошем смысле вести за собой других. Для каждого человека опытный наставник – это возможность повышать свои компетенции, решать более сложные задачи, а значит, претендовать на более высокую оплату труда. В этом смысле наставничество – важнейший фактор формирования экономики высоких заработных плат, повышения благосостояния наших граждан, российских семей.