Жители Башкирии устроили состязания ледовых городков в рамках конкурса «Трезвое село»

В деревне Сулейманово Мечетлинского района жители сразились между собой в соревновании на лучший снежный и ледовой городок. Так сельчане решили отметить победу на муниципальном этапе конкурса «Трезвое село». Состязание проводилось между улицами.

Жители работали несколько дней, чтобы удивить гостей. И скульптуры ни в чем не уступали произведениям мастеров. Помимо горок и ледяных цифр наступающего года, в селе появилась снежная печь в натуральную величину. Также теперь на улицах теперь есть далеко не один Дед Мороз и Снегурочка и с десяток снеговиков и драконов. Везде гостей встречали тематическими играми, песнями и танцами костюмированные персонажи.