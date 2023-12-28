В Иглино прошли новогодние елки

В Иглино в течение нескольких дней прошли праздничные новогодние елки. Гостями стали одаренные дети, сироты и дети из малообеспеченных семей, а также ребята с ограниченными возможностями здоровья.

Их поздравила глава администрации Гюзель Насырова, а после для маленьких зрителей и их родители артисты районного дома культуры представили спектакль. Дети увидели приключения персонажей русских народных сказок. После в фойе возле ёлки прошли игры и конкурсы с Дедом Морозом, Снегурочкой и их помощниками – снеговиками, а после ребята получили подарки.

Не остались в стороне и дети участников специальной военной операции. Для них организаторы новогодних утренников  подготовили подарки от имени главы республики и главы администрации района. К слову, совсем скоро в селе откроются и ледовые городки.

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