В Иглино прошли новогодние елки

В Иглино в течение нескольких дней прошли праздничные новогодние елки. Гостями стали одаренные дети, сироты и дети из малообеспеченных семей, а также ребята с ограниченными возможностями здоровья.

Их поздравила глава администрации Гюзель Насырова, а после для маленьких зрителей и их родители артисты районного дома культуры представили спектакль. Дети увидели приключения персонажей русских народных сказок. После в фойе возле ёлки прошли игры и конкурсы с Дедом Морозом, Снегурочкой и их помощниками – снеговиками, а после ребята получили подарки.