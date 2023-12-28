ВК «Урал» проведёт заключительный домашний матч в году

Сегодня волейбольный клуб «Урал» проведёт заключительный домашний матч в году. Наша команда на стадионе «Динамо» примет «Зенит» из Санкт-Петербурга.

После смены главного тренера «Урал» одержал яркую победу над московским «Динамо» и в Новосибирске уступил лидеру турнира «Локомотиву». В турнирной таблице уфимцы идут на четырнадцатом месте. «Зенит» чередует победы и поражения, что позволило команде из Северной столицы расположиться на седьмом месте в Суперлиге.