Глава Башкирии подвёл итоги Года педагога и наставника

Накануне Радий Хабиров принимал участие в заседании Госсовета, которое проводил Владимир Путин. Президент в своём выступлении основное внимание уделил теме поддержки учителей и наставников, а также развитии этого направления социальной работы.

После заседания Радий Хабиров отметил, что в Башкортостане было много мероприятий, посвященных тематическому году. По его словам, в республике растёт число школьников, которые после девятого класса идут получать специальность учителя начальных классов. Конкурс большой, и это говорит о том, что профессия педагога становится престижной.