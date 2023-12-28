В Уфе пройдёт прощание с башкирским журналистом Ришатом Миндияровым

Ришат Миндияров скоропостижно скончался накануне после болезни на 58 году жизни. Многие годы Ришат Фатхинисламович посвятил журналистике, служил этой профессии преданно и беззаветно. Он вёл различные программы на национальном языке вначале на FM-волне, а затем и на ТВ. Был автором и ведущим утренней передачи «Салям», главным редактором информационных программ.

На БСТ он проработал до 2016 года, после чего перешел в структуру ВГТРК. Всегда приветливый и интеллигентный, он, по воспоминаниям коллег, был открытым человеком. Несмотря на опыт и стаж, никогда не зазнавался и охотно помогал молодым осваивать азы профессии. Траурная панихида в здании ГТРК «Башкортостан» начнется в пятницу в 12:30.