В Башкирии семье с десятью детьми вручили ключи от нового дома

Сулеймановы проживают в селе Михайловка Уфимского района. 12 человек ютятся под одной крышей всего в двух комнатах. Благодаря поддержке «Народного фронта» и местной администрации, для многодетной семьи выделили дом, расположенный в соседнем населенном пункте.

Заветное желание семьи Сулеймановых вот-вот сбудется. Традиционно они встречают новый год дома, вместе. В семье целых 12 человек. Старшему ребенку 19, он учится в колледже, а младшему – всего год. Небольшой избы в две комнаты едва хватает, чтобы уместить всех.

Хозяйство у Сулеймановых немаленькое. Помимо их самих, на участке в селе Михайловка умещаются кошачья семья и сторожевые собаки. Но больше, чем к празднику, семья готовится к скорому переезду. Помогли активисты «Народного фронта». При поддержке местной администрации удалось найти подходящий дом прямо в соседнем населенном пункте – в Миловке.

Новое жилье расположено всего в десяти минутах езды. Теперь у мальчиков, девочек и родителей будут отдельные комнаты и собственные кровати. Все удобства расположены внутри дома.