Радий Хабиров принял участие в открытии социально-культурного центра в Белорецком районе

По слова главы региона, построить новое здание взамен прежнему, вековому он обещал в одной из своих рабочих поездок. В центре разместятся дом культуры с кружками и творческими объединениями, детская школа искусств, библиотека. Здесь есть сцена и большой зрительный зал, гримерная, тренажерный зал. Новый социально-культурный центр распахнул свои двери и в селе Улу-Теляк Иглинского района, там его тоже очень ждали. Оба построили по нацпроекту «Культура» на средства из федерального и республиканского бюджетов.