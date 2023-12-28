Радий Хабиров принял участие в открытии социально-культурного центра в Белорецком районе

В селе Тирлянский Белорецкого района открыли новый социально-культурный центр. Радий Хабиров участвовал в торжественной церемонии по видеосвязи.

По слова главы региона, построить новое здание взамен прежнему, вековому он обещал в одной из своих рабочих поездок. В центре разместятся дом культуры с кружками и творческими объединениями, детская школа искусств, библиотека. Здесь есть сцена и большой зрительный зал, гримерная, тренажерный зал. Новый социально-культурный центр распахнул свои двери и в селе Улу-Теляк Иглинского района, там его тоже очень ждали. Оба построили по нацпроекту «Культура» на средства из федерального и республиканского бюджетов.

Как и обещал, теперь у вас есть современный культурный центр. А судя по артистам, которые выступали сейчас, я понимаю, что есть специалисты, которые будут учить культуре и искусству, и есть те, кто хочет здесь заниматься. Это здорово!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По словам Радия Хабирова, в этом году в регионе была оказана хорошая поддержка учреждений культуры. Завершили реконструкцию Театра кукол в Уфе и Историко-краеведческого музея в селе Темясово Баймакского района. Капитально отремонтировали Национальный молодежный театр, Октябрьский колледж искусств, муниципальные библиотеки и не только.

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