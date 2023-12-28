В Башкирии откроется одно из крупнейших производств на УМПО

Задача у нас – начинать каждый форум с открытия предприятия. «Стратегия-2030», которая должна начать работать со следующего года, – это наш промышленный рывок, участие в мегапроектах. Есть порядка шести мегапроектов, где мы можем точно заявиться на федеральный уровень.

Александр Шельдяев, заместитель премьер-министра Правительства, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан