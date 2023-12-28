В Башкирии откроется одно из крупнейших производств на УМПО

В новом году в республике откроется одно из крупнейших производств на УМПО – это газостатирование корпусных деталей титанового литья авиационных двигателей. Об этом сообщил министр промышленности, энергетики и инновации в интервью телеканалу БСТ.
В стране это будет единственное производство этой направленности. Развитие промышленного сектора республики в следующем году останется также в числе приоритетных.
В Башкортостане появится еще один пансионат для пожилых и инвалидов, созданный в рамках государственно-частного партнерства.