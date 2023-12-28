В Башкирии откроется одно из крупнейших производств на УМПО

В новом году в республике откроется одно из крупнейших производств на УМПО – это газостатирование корпусных деталей титанового литья авиационных двигателей. Об этом сообщил министр промышленности, энергетики и инновации в интервью телеканалу БСТ.

В стране это будет единственное производство этой направленности. Развитие промышленного сектора республики в следующем году останется также в числе приоритетных.

Задача у нас – начинать каждый форум с открытия предприятия. «Стратегия-2030», которая должна начать работать со следующего года, – это наш промышленный рывок, участие в мегапроектах. Есть порядка шести мегапроектов, где мы можем точно заявиться на федеральный уровень.

Александр Шельдяев, заместитель премьер-министра Правительства, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан

В Башкортостане появится еще один пансионат для пожилых и инвалидов, созданный в рамках государственно-частного партнерства.

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