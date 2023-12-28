В Башкортостане появится еще один пансионат для пожилых и инвалидов, созданный в рамках государственно-частного партнерства. Концессионное соглашение было подписано сегодня в Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения республики. Инвестором выступает Центр социального обслуживания «Софи», который уже имеет опыт в социальном предпринимательстве.
Это станет седьмым и самым большим пансионатом, созданным в рамках концессии. Учреждение сможет принять 70 подопечных, притом 42 будут обеспечены из бюджета для нуждающихся. Остальные на коммерческой основе, чтобы инвестор смог вернуть инвестиции, так как все работы по реконструкции и адаптации здания под пансионат компания проводит за свой счёт.
За счёт вложений частных компаний в создание пансионатов региональный бюджет экономит более 1 млрд 200 млн рублей, которые можно направить уже на другие нужды. За последние годы открыто пять пансионатов для пожилых и инвалидов на 132 места, работой обеспечены 60 человек. Скоро начнёт работу ещё одно учреждение, а через год подопечных примет и центр, который создадут в рамках подписанной сегодня концессии.