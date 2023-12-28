В Башкортостане появится еще один пансионат для пожилых и инвалидов

В Башкортостане появится еще один пансионат для пожилых и инвалидов, созданный в рамках государственно-частного партнерства. Концессионное соглашение было подписано сегодня в Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения республики. Инвестором выступает Центр социального обслуживания «Софи», который уже имеет опыт в социальном предпринимательстве.

Это станет седьмым и самым большим пансионатом, созданным в рамках концессии. Учреждение сможет принять 70 подопечных, притом 42 будут обеспечены из бюджета для нуждающихся. Остальные на коммерческой основе, чтобы инвестор смог вернуть инвестиции, так как все работы по реконструкции и адаптации здания под пансионат компания проводит за свой счёт.

Все объекты создаются на базе старых, закрытых школ. Мы наблюдаем, что с открытием нашего пансионата в Гафурийском районе отремонтировали дорогу, закрутилась экономическая жизнь, появились рабочие места. Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан