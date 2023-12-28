В Уфе прошел новогодний праздник для подопечных фонда «Особенные дети»

Благотворительный фонд «Особенные дети» провёл традиционный новогодний праздник для своих подопечных. Детей и их родителей пригласили в Центр абилитации и реабилитации «Любимый малыш». Место им хорошо знакомо: кто-то раньше посещал занятия, кто-то ещё занимается здесь со специалистами.
Поздравить малышей приехал Дед Мороз и Снегурочка, а вот с подарками им помогли меценаты, которые уже не первый год поддерживают благотворительный фонд «Особенные дети». Помимо сладких подарков и игрушек, предприниматели вручили сертификаты общей суммой почти 700 тыс. рублей, которые родители могут направить на абилитацию своих деток.
Благотворительный фонд «Особенные дети» помогает малышам, которые выписаны из отделений патологии новорождённых, прошли интенсивную терапию или реанимацию. Большинство подопечных – это малыши, которые поспешили раньше срока появиться на свет.