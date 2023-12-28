В Уфе прошел новогодний праздник для подопечных фонда «Особенные дети»

Благотворительный фонд «Особенные дети» провёл традиционный новогодний праздник для своих подопечных. Детей и их родителей пригласили в Центр абилитации и реабилитации «Любимый малыш». Место им хорошо знакомо: кто-то раньше посещал занятия, кто-то ещё занимается здесь со специалистами.

Поздравить малышей приехал Дед Мороз и Снегурочка, а вот с подарками им помогли меценаты, которые уже не первый год поддерживают благотворительный фонд «Особенные дети». Помимо сладких подарков и игрушек, предприниматели вручили сертификаты общей суммой почти 700 тыс. рублей, которые родители могут направить на абилитацию своих деток.