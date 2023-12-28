Сноубордисты Башкирии успешно выступили на всероссийских соревнованиях

Сноубордисты открыли новый сезон и уже сумели завоевать награды. Спортсмены из Башкортостана успешно выступили на всероссийских соревнованиях в Ижевске. Помимо этого, они приняли участие в ежегодном ноябрьском турнире. Он прошёл в Абзаково. Там наши спортсмены завоевали шесть медалей разных достоинств.

В Ижевске за победу боролись около 200 сноубордистов и 22 спортсмена из нашей республики. Медали на счету Валентина Ефименко, Влады Котельниковой и Амалии Габдюшевой. Там они также завоевали шесть медалей.

Вообще каждый год так, да, очень плотно. Не успел снег выпасть, уже начали. Все в равных условиях, все готовимся.

Наталья Кизина, старший тренер Республики Башкортостан по сноуборду

Амалии Габдюшевой удалось завоевать бронзовую награду. В горнолыжном спорте Амалия с 2019 года. За это время на её счету победы на соревнованиях разных уровней. В том числе и золотая медаль на первенстве России в 2022 в дисциплине «параллельный слалом». Всероссийские соревнования в Ижевске считались отборочными на спартакиаду учащихся в городе Сочи. Она пройдёт в начале февраля. Затем спортсмены отправятся на кубок России в город Куса.

Фото №1 - Сноубордисты Башкирии успешно выступили на всероссийских соревнованиях

Занимаюсь уже 6-7 год на сноуборде. Конечно же, мне очень нравится, безумно влюблена в этот вид спорта. Очень нравится, как развивается скорость, когда ты едешь по трассе, по склону. Вообще это очень нравится.

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