В Башкирии водитель автобуса заплатит штраф за принудительную высадку школьницы

Информация о том, что водитель автобуса высадил 11-летнего ребенка быстро распространилась в соцсетях. Прокуратура Башкирии проверила ее достоверность. По данным пресс-службы ведомства, инцидент произошел в ноябре этого года.

Водитель пассажирского транспортного средства, двигаясь по маршруту «Микрорайон Спутник с. Чесноковка — г. Уфа (ГДК)», высадил несовершеннолетнюю девочку на остановке в селе Чесноковка. Причина: отказ принять плату за проезд единой транспортной картой «Алга».

В результате ребенок прождал следующий автобус в течение 40 минут и, как следствие, опоздал на занятия.

По инициативе надзорного ведомства водитель привлечен к административной ответственности: ему назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.

В адрес руководителя организации-перевозчика внесено представление о недопустимости подобных нарушений.