В Башкирии на трассе М-5 во встречном ДТП погибли двое

В ГИБДД Башкирии выясняют причины и обстоятельства смертельной аварии в Илишевском районе.

В пресс-службе Госавтоинспекции сообщили, что ДТП произошло около пяти часов утра на автотрассе М-7 «Волга». Столкнулись «ВАЗ-2113», за рулем которой находился 27-летний житель Дюртюлинского района, и встречная Nissan Almera. Иномаркой управлял 51-летний житель Нижегородской области.

В результате ДТП водитель отечественной легковушки и его пассажир от полученных травм скончались на месте. Водителя встречной машины седана осмотрели медики.