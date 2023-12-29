В Башкирии на трассе М-5 во встречном ДТП погибли двое

В ГИБДД Башкирии выясняют причины и обстоятельства смертельной аварии в Илишевском районе.
В пресс-службе Госавтоинспекции сообщили, что ДТП произошло около пяти часов утра на автотрассе М-7 «Волга». Столкнулись «ВАЗ-2113», за рулем которой находился 27-летний житель Дюртюлинского района, и встречная Nissan Almera. Иномаркой управлял 51-летний житель Нижегородской области.
В результате ДТП водитель отечественной легковушки и его пассажир от полученных травм скончались на месте. Водителя встречной машины седана осмотрели медики.
Фото: ГИБДД по РБ