Магазин техники выплатил жителю Башкирии компенсацию за сломанный телевизор

В Бирске мужчина приобрел телевизор дистанционно. Когда стал включать его, обнаружил неисправность.

Обратился в магазин, но продавец отказывался заменить товар: телевизор проверили и выявили механическое повреждение экрана. Потребитель не согласился с результатами проверки и решил провести независимую экспертизу, по результатам которой выяснилось, что дефект носит производственный характер.

В пресс-службе Роспотребнадзора Башкирии уточнили, что в суд был направлен иск, где позиция ведомства была поддержана. Суд вынес решение: магазину техники заменить некачественный товар и выплатить потребителю 232 485 рублей, в том числе неустойку 149 990 рублей и штраф в 77 495 рублей.