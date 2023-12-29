Житель Башкирии получил семь ножевых ранений и умер

В Бирске перед судом предстал 57-летний местный житель. Его обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего за собой смерть.

13 апреля мужчина находился в своём доме, когда к нему пришла подруга со знакомым. Между мужчинами вспыхнул конфликт. Хозяин квартиры нанёс гостю около семи ударов кухонным ножом по различным частям тела. Пострадавший потерял много крови и скончался. Тогда мужчина начал угрожать убийством и подруге.