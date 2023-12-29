В Башкирии вручили награду школьнику, который спас тонущую девочку

В Уфе в День спасателя РФ торжественно наградили ученика 7 класса села Ташкиново Ярослава Ю. Смелый мальчик спас тонущую девочку.
Напомним, Ярослав гулял с друзьями на городском пирсе. Внезапно он услышал всплеск – в воде виднелась детская шапка. Не теряя и минуты, Ярослав бросился спасть тонущего ребёнка.
Выяснилось, что девочка гуляла у пирса со старшей подругой. Она хотела что-то достать из воды палкой, но не удержалась и упала.
Ярослава наградили за проявленный героизм, активные и решительные действия, направленные на спасение тонущего человека. Отдельно мальчика сердечно поблагодарила семья спасенной девочки.