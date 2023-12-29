В Башкирии вручили награду школьнику, который спас тонущую девочку

В Уфе в День спасателя РФ торжественно наградили ученика 7 класса села Ташкиново Ярослава Ю. Смелый мальчик спас тонущую девочку.

Фото №1 - В Башкирии вручили награду школьнику, который спас тонущую девочку

Напомним, Ярослав гулял с друзьями на городском пирсе. Внезапно он услышал всплеск – в воде виднелась детская шапка. Не теряя и минуты, Ярослав бросился спасть тонущего ребёнка.

Понял, что произошло. Сбросил с себя всю верхнюю одежду, обувь и прыгнул в водоем. Рукой обхватил девочку, чтобы крепче держалась, и поплыл с ней к берегу. Мне помог друг, иначе один не смог бы взобраться с ней на высокий берег. Затем он отвел ее домой. Конечно, счет шел на секунды, но я успел заметить радость на ее лице, когда она увидела, что я помогаю ей выбраться. Была холодная погода, но, к счастью, девочка не заболела. Я немного простыл, но через несколько дней поправился.

Ярослава Ю.

Выяснилось, что девочка гуляла у пирса со старшей подругой. Она хотела что-то достать из воды палкой, но не удержалась и упала.

Ярослава наградили за проявленный героизм, активные и решительные действия, направленные на спасение тонущего человека. Отдельно мальчика сердечно поблагодарила семья спасенной девочки.

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