В Башкирии в зимние праздники запустят электрички повышенной вместимости

На 8 января 2024 г. № 7427/7425 Шакша (отпр. 08:16) — Приютово (приб. 12:15, отпр. 12:18) — Абдулино (при. 12:54) на участке Уфа-Приютово составность электропоезда «Ласточка» увеличена с 6-ти до 12-ти вагонов.