В Башкирии в зимние праздники запустят электрички повышенной вместимости

В Башкирии планируется запустить электрички повышенной вместимости во время зимних праздников. Такая мера призвана обеспечить транспортной доступностью жителей и гостей республики.
На 29 декабря 2023 г. № 7421/7423 Иглино (отпр. 17:58) — Приютово (приб. 21:58, отпр. 22:05) — Абдулино (приб. 22:42) на участке Уфа-Приютово составность электропоезда «Ласточка» увеличена с 6-ти до 12-ти вагонов.
На 30 декабря 2023 г. № 7424/7426 Абдулино (отпр. 05:11) — Приютово (приб. 05:47, отпр. 05:55) — Уфа (приб. 08:58) на участке Приютово-Уфа составность электропоезда «Ласточка» увеличена с 6-ти до 12-ти вагонов.
На 8 января 2024 г. № 7427/7425 Шакша (отпр. 08:16) — Приютово (приб. 12:15, отпр. 12:18) — Абдулино (при. 12:54) на участке Уфа-Приютово составность электропоезда «Ласточка» увеличена с 6-ти до 12-ти вагонов.
№ 7422/7428 Абдулино (отпр. 15:00) — Приютово (приб. 15:34, отпр. 15:37) — Тавтиманово (приб. 20:17) на участке Приютово-Уфа составность электропоезда «Ласточка» увеличена с 6-ти до 12-ти вагонов.
На 29-30 декабря 2023 г., 8 января 2024 г. составность увеличена с 3-х до 6-ти вагонов:
№7439/7440/7442/7441 Уфа (отпр. 07:43) — Кумертау (приб. 11:43, отпр. 11:44) — Оренбург (приб. 13:58)
№7444/7443/7445/7446 Оренбург (отпр. 15:10) — Кумертау (приб. 17:24, отпр. 17:25) — Уфа (приб. 21:30)
№7447/7448/7450/7449 Уфа (отпр. 16:05) — Кумертау (приб. 20:27, отпр. 20:28) — Оренбург (приб. 22:42)
На 30-31 декабря 2023 г., 9 января 2024 г. составность увеличена с 3-х до 6-ти вагонов:
№7452/7451/7453/7454 Оренбург (отпр. 05:18) — Кумертау (приб. 07:34, отпр. 07:35 — Уфа (приб. 11:55).