Стало известно, какая погода ожидает жителей Башкирии в новогоднюю ночь

В Башгидрометцентре рассказали о погоде на ближайшие несколько дней. Так, сегодня, 29 декабря, в Башкирии пройдет небольшой снег, по югу региона он будет умеренным.
В отдельных районах синоптики обещают метель, на дорогах гололедицу и снежные заносы. Ветер западный умеренный, местами сильный. Столбики термометров покажут -7, -12 градусов.
Завтра, 30 декабря, в республике тоже будет снежно. Ветер западный, юго-западный от умеренного до порывистого. Температура воздуха ночью от -9 до -14, днем -2, -7, в северной части региона – до -12 градусов.
В воскресенье, 31 декабря, метеобюро прогнозирует снег, по югу мокрый снег, гололед. На дорогах будут снежные заносы, снежный накат и гололедица. Ветер юго-западный умеренный, порывистый. Ночью будет теплее, чем накануне: от -3 до -8 градусов, а днем – от 0 до -5. По северу Башкирии – до -10 градусов.