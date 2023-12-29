Стало известно, какая погода ожидает жителей Башкирии в новогоднюю ночь

В Башгидрометцентре рассказали о погоде на ближайшие несколько дней. Так, сегодня, 29 декабря, в Башкирии пройдет небольшой снег, по югу региона он будет умеренным.

В отдельных районах синоптики обещают метель, на дорогах гололедицу и снежные заносы. Ветер западный умеренный, местами сильный. Столбики термометров покажут -7, -12 градусов.

Завтра, 30 декабря, в республике тоже будет снежно. Ветер западный, юго-западный от умеренного до порывистого. Температура воздуха ночью от -9 до -14, днем -2, -7, в северной части региона – до -12 градусов.