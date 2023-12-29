Участник СВО из Башкирии – о службе на передовой без прикрас

Туймазинцу всего 23, ушел на СВО по частичной мобилизации и уже год стоит на защите рубежей нашей Родины. О своей службе «за ленточкой» он рассказал корреспонденту издания «Туймазинский вестник» Алексею Шильникову.

Фото №1 - Участник СВО из Башкирии – о службе на передовой без прикрас

Пять лет назад он вернулся из армии, был водителем БТР. Когда пришла повестка, стал собираться. После боевого слаживания боец оказался под Донецком. Во время одного из нарядов они с напарником заметили в лесу белок. Не сразу поняли, что это за тонкий, быстро набирающий силу свист.

Оказалось – прилет. Рвануло так, что нас сбило с ног и я потерялся в пространстве. Когда прошел звон в ушах, и я поднял голову, увидел совершенно иную картину: деревья – в щепки, все в огне. Повезло, что разрывы легли метрах в тридцати от нас. Так и не поняли, чье движение заставило стрелять ВСУшников – наше или белок.

Участник СВО, позывной «Уж»

Еще военнослужащий рассказал о визите на передовую Главы Башкирии Радия Хабирова. Прежде всего, лидер республики поинтересовался, как живут бойцы, и какие вопросы требуют скорейшего решения.

Мой напарник – тоже туймазинец, рассказал ему о своей проблеме. Как сирота, несколько лет назад он получил однокомнатную квартиру в Туймазах в доме. Вот только жить в крупнопанельной пятиэтажке было невозможно – в ней было холодно даже осенью, гуляли сквозняки. Через несколько месяцев сослуживец получил отпуск. Вернувшись, он сообщил, что дом утеплили и капитально отремонтировали. Естественно, когда власть вникает в наши проблемы и пытается их решить, это не может не радовать.

Участник СВО, позывной «Уж»

Вот так служат наши земляки – достойно и не ради почестей и славы!

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Также все желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.

Фото: издание «Туймазинский вестник»

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