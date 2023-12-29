Участник СВО из Башкирии – о службе на передовой без прикрас

Мой напарник – тоже туймазинец, рассказал ему о своей проблеме. Как сирота, несколько лет назад он получил однокомнатную квартиру в Туймазах в доме. Вот только жить в крупнопанельной пятиэтажке было невозможно – в ней было холодно даже осенью, гуляли сквозняки. Через несколько месяцев сослуживец получил отпуск. Вернувшись, он сообщил, что дом утеплили и капитально отремонтировали. Естественно, когда власть вникает в наши проблемы и пытается их решить, это не может не радовать.

Участник СВО, позывной «Уж»