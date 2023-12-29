Радий Хабиров рассказал о строительстве новой линии электропередачи

60 километров линии уже вводят в эксплуатацию. Кроме того, реконструирована подстанция «Узян» и построен распределительный пункт «Байназарово». Ранее местные жители были подключены от одной линии электроснабжения, и при малейшей аварии многие лишались света. Теперь будет резервная линия. Кроме того, благодаря такому развитию инфраструктуры появятся дополнительные возможности для развития музейного комплекса «Шульган-Таш».