В Иглинском районе открылся социально-культурный центр

3 тысячи кв метров для творчества и развития. В селе Улу-Теляк Иглинского района открылся социально-культурный центр. Там разместились актовый зал, библиотека, помещения с тренажёрами, танцевальными станками, компьютерами и музыкальными инструментами. Также работают кружки.

Открытие центра как новая веха в истории района. Теперь есть где черпать вдохновение и воплощать его в творческих работах.

Аккуратно, не спеша и очень старательно дети создают башкирское национальное украшение – нагрудник. Кружок рукоделия открылся недавно. Желающих долго искать не пришлось. А уже за станками занимаются будущие танцоры. Эти кружки появились на территории нового социально-культурного центра в селе Улу-Теляк Иглинского района.

Этого события в Улу-Теляке ждали более 30 лет. Старый клуб построили в середине прошлого века, здание требовало ремонта, и возможности разместить столько активностей не было. Теперь в новом социально-культурном центре более 11 кружков, актовый зал на 300 мест, помещения с тренажерами, танцевальными станками, компьютерами и музыкальными инструментами. Здесь же разместились взрослая и детская библиотеки с обновленным книжным фондом и современным оборудованием. На занятия ждут не только детей и подростков, но и взрослых.

Культуре на селе в этом году уделяется особое внимание. Такой же центр творчества открылся и в селе Тирлян Белорецкого района. Оба реализованы благодаря национальному проекту «Культура». По этой же программе в 2023 году получили поддержку восемь театров и 98 сельских учреждений культуры. На реализацию проектов выделили более 100 миллионов рублей.