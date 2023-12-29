В Башкирии День кино посвятили 115-летию со дня рождения Арслана Мубарякова

В Башкортостане состав Союза кинематографистов России пополнили четыре человека. Мероприятие было приурочено к Международному дню кино. Его ежегодно во всем мире деятели киноискусства отмечают 28 декабря, и в этом году в республике он посвящен 115-летию со дня рождения народного артиста СССР Арслана Мубарякова.