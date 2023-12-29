В Башкирии День кино посвятили 115-летию со дня рождения Арслана Мубарякова

В Башкортостане состав Союза кинематографистов России пополнили четыре человека. Мероприятие было приурочено к Международному дню кино. Его ежегодно во всем мире деятели киноискусства отмечают 28 декабря, и в этом году в республике он посвящен 115-летию со дня рождения народного артиста СССР Арслана Мубарякова.
По этому случаю прошел показ ленты 1940 года «Салават Юлаев» режиссера Якова Протазанова. Именно в ней Мубаряков первым создал образ национального героя башкирского народа. Вечера памяти и признательности, посвященные народному артисту СССР, проходят по всей республике. Не так давно в музее Башдрамтеатра открылась выставка, посвященная актеру. В центре экспозиции – уникальные фотографии, хранящиеся в личной коллекции члена Союза кинематографистов России Марсэна Мухамадеева.