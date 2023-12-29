В Уфе задержан подросток за покушение на сбыт наркотиков

Обвинение предъявлено 16-летнему жителю Белокатайского района Башкирии. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике, обвиняемый вступил в сговор с неизвестным в сети Интернет и получил от него партию наркотиков.

Дальше он должен был эту партию расфасовать и разложить по тайникам-закладкам. Но был задержан с поличным.

Наркосбытчика задержал следователь следственной части СУ УТ МВД России по ПФО лейтенант юстиции Павел Гриценко, который находился в командировке в Уфе. Возвращаясь домой, страж порядка заметил парня, который бродил между домами и что-то искал, озираясь по сторонам. Сотрудник окликнул его. Подросток тут же бросился бежать, но полицейский его догнал.

В ходе личного досмотра у несовершеннолетнего изъято 11 свертков с «синтетикой». В время обыска у него дома было обнаружено еще более 480 граммов аналогичного вещества.