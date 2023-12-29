Михаил Мурашко оценил темпы модернизации здравоохранения Башкирии

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко высоко оценил темы модернизации сферы здоровья в Башкирии в рамках торжественной церемонии открытия медицинских учреждений.
Построено 13 капитальных объектов, а до конца 2025 года планируется строительство еще 11 поликлинических подразделений. Капитальный ремонт проведен в 64 региональных объектах первичного звена. Введено в эксплуатацию 280 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. В рамках региональной программы планируется возвести еще почти 300. Введено в эксплуатацию более 10 тысяч единиц медицинского оборудования и до конца 2025 года запланировано приобретение еще почти 9 тысяч единиц. Более 350 машин было поставлено в регион для нужд медицинских организаций.
Напомним, во время визита в Башкортостан в августе этого года Мурашко отметил эффективную работу руководства региона по развитию здравоохранения.
До этого, выступая перед депутатами Госдумы, министр здравоохранения России также отметил активность республики в вопросе модернизации первичного звена.
Фото: rbk.ru