Михаил Мурашко оценил темпы модернизации здравоохранения Башкирии

Сегодня вводится в строй три новых объекта, построенных в рамках национального проекта «Здравоохранение». Эти современные медицинские учреждения первичного звена удалось спроектировать и возвести в кратчайшие сроки, как этого требовал президент. Новые детские поликлиники в городе Баймаке мощностью 300 посещений в смену и в селе Месягутово Дуванского района мощностью 200 посещений в смену расширят возможности оказания медицинской помощи детям, в том числе специализированной. По многим профилям рядом с местом жительства обеспечит внедрение инновационных медицинских технологий в педиатрическую практику. Создаст комфортные условия пребывания детей в медорганизации. Больница со станцией скорой помощи в селе Большеустьикинское Мечетлинского района мощностью 63 койки будет оказывать круглосуточную экстренную помощь взрослым и детям. Важнейшую роль в обеспечении доступности и качества медицинской помощи играют медицинские кадры. В республике работает один из развитых вузов страны – Башкирский государственный медицинский университет минздрава России, который готовит медицинские кадры в том числе для первичного звена здравоохранения. Ежегодно в практическое здравоохранение вуз выпускает свыше 1300 специалистов. Важно, чтобы развитие системы здравоохранения шло в тесном контакте с образовательными учреждениями, а регион внедрял и реализовывал эффективные механизмы привлечения, закрепления медицинских кадров. Хочу отметить качественную подготовку специалистов среднего звена медицинских колледжей. Желаю коллективам новых медицинских учреждений Республики Башкортостан плодотворной работы, профессиональных успехов и крепкого здоровья. Мои дорогие друзья! Позвольте вас поздравить с наступающим Новым годом и, конечно же, пожелать каждому из вас крепкого здоровья. Берегите себя!

Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ