Михаил Мурашко оценил темпы модернизации здравоохранения Башкирии

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко высоко оценил темы модернизации сферы здоровья в Башкирии в рамках торжественной церемонии открытия медицинских учреждений.

Фото №1 - Михаил Мурашко оценил темпы модернизации здравоохранения Башкирии

Построено 13 капитальных объектов, а до конца 2025 года планируется строительство еще 11 поликлинических подразделений. Капитальный ремонт проведен в 64 региональных объектах первичного звена. Введено в эксплуатацию 280 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. В рамках региональной программы планируется возвести еще почти 300. Введено в эксплуатацию более 10 тысяч единиц медицинского оборудования и до конца 2025 года запланировано приобретение еще почти 9 тысяч единиц. Более 350 машин было поставлено в регион для нужд медицинских организаций.

Сегодня вводится в строй три новых объекта, построенных в рамках национального проекта «Здравоохранение». Эти современные медицинские учреждения первичного звена удалось спроектировать и возвести в кратчайшие сроки, как этого требовал президент. Новые детские поликлиники в городе Баймаке мощностью 300 посещений в смену и в селе Месягутово Дуванского района мощностью 200 посещений в смену расширят возможности оказания медицинской помощи детям, в том числе специализированной. По многим профилям рядом с местом жительства обеспечит внедрение инновационных медицинских технологий в педиатрическую практику. Создаст комфортные условия пребывания детей в медорганизации. Больница со станцией скорой помощи в селе Большеустьикинское Мечетлинского района мощностью 63 койки будет оказывать круглосуточную экстренную помощь взрослым и детям. Важнейшую роль в обеспечении доступности и качества медицинской помощи играют медицинские кадры. В республике работает один из развитых вузов страны – Башкирский государственный медицинский университет минздрава России, который готовит медицинские кадры в том числе для первичного звена здравоохранения. Ежегодно в практическое здравоохранение вуз выпускает свыше 1300 специалистов. Важно, чтобы развитие системы здравоохранения шло в тесном контакте с образовательными учреждениями, а регион внедрял и реализовывал эффективные механизмы привлечения, закрепления медицинских кадров. Хочу отметить качественную подготовку специалистов среднего звена медицинских колледжей. Желаю коллективам новых медицинских учреждений Республики Башкортостан плодотворной работы, профессиональных успехов и крепкого здоровья. Мои дорогие друзья! Позвольте вас поздравить с наступающим Новым годом и, конечно же, пожелать каждому из вас крепкого здоровья. Берегите себя!

Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ

Напомним, во время визита в Башкортостан в августе этого года Мурашко отметил эффективную работу руководства региона по развитию здравоохранения.

Это структурная перестройка всей системы оказания медицинской помощи, направленная на предупреждение заболеваний, их раннюю диагностику и лечение. Хочу отметить рост в Башкортостане ожидаемой продолжительности жизни, снижение смертности от болезней сердечно-сосудистой системы и онкологических заболеваний. Республика имеет передовой опыт по многим направлениям.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ

До этого, выступая перед депутатами Госдумы, министр здравоохранения России также отметил активность республики в вопросе модернизации первичного звена.

Почему мы говорим о цифровом ФАПе? Чтобы поехать в районную больницу на консультацию нужны время и деньги. Телеконсультация позволяет провести это гораздо быстрее. У нас 7 августа в Башкирии пройдет всероссийское совещание по модернизации первичного звена. Башкирия наиболее широко и быстро внедряет вот эти технологии.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ
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Фото: rbk.ru

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