В Башкирии зарегистрировано еще одно смертельное ДТП за сутки

Авария произошла сегодня в одиннадцатом часу утра на трассе М-5 «Урал». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

По предварительной версии, столкнулись кроссовер «Volkswagen Tiguan», за рулем которого находился житель Томской области, 1977 года рождения, и «Mitsubishi Lancer», которым управлял житель Челябинской области, 1985 года рождения.

В результате ДТП 49-летний пассажир «Mitsubishi» от полученных травм скончался до приезда «скорой». Водители обоих транспортных средств доставлены в стационар.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и представители других экстренных служб.