В Башкирии открылись сразу несколько медицинских учреждений

Всего на сферу здравоохранения в селах и городах Башкортостана в 2023 году ушло более 100 млрд рублей, в том числе 5 млрд – из федерального бюджета. Мы завершили строительство 5 новых объектов первичного звена. Установили 84 модульных ФАПа, 9 врачебных амбулаторий, 5 офисов врачей общей практики. Капитально отремонтировали поликлиники, поставили новое оборудование, закупили санитарный автотранспорт. И у нас большие планы на продолжение наших программ развития, в том числе и на медицинские объекты в Уфе. В республике последовательно решаем очень много проблем, связанных с совершенствованием, модернизацией здравоохранения. При этом мы ясно понимаем, что есть куда двигаться дальше, впереди много работы.

Радий Хабиров, Глава Башкирии