В Башкирии открылись сразу несколько медицинских учреждений

Глава Башкирии рассказал об открытии под конец 2023 года сразу нескольких медицинских учреждений.
В Мечетлинском районе в селе Большеустьикинское открылась больница со станцией скорой медицинской помощи. Учреждение рассчитано на 63 койки, в ней имеются и взрослые, и детские блоки. Специализированную медпомощь смогут получать 16 871 взрослый пациент и 4894 ребенка.
В Баймаке открылась детская поликлиника на 300 посещений в смену. Первичную помощь в медицинском учреждении смогут получать 15 тысяч детей.
В Белокатайском районе в селе Ургала запустили современную модульную врачебную амбулаторию. Здание было возведено по новой технологии. Амбулатория рассчитана на 15 посещений в смену. Она будет обслуживать 6 населенных пунктов – это 2263 человека.
В Дуванском районе в селе Месягутово завершается работа в детской поликлинике с дневным стационаром. Она рассчитана на 200 посещений в смену и была возведена по национальному проекту «Здравоохранение».