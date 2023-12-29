В Башкирии открылись сразу несколько медицинских учреждений

Глава Башкирии рассказал об открытии под конец 2023 года сразу нескольких медицинских учреждений.

Фото №1 - В Башкирии открылись сразу несколько медицинских учреждений

В Мечетлинском районе в селе Большеустьикинское открылась больница со станцией скорой медицинской помощи. Учреждение рассчитано на 63 койки, в ней имеются и взрослые, и детские блоки. Специализированную медпомощь смогут получать 16 871 взрослый пациент и 4894 ребенка.

В Баймаке открылась детская поликлиника на 300 посещений в смену. Первичную помощь в медицинском учреждении смогут получать 15 тысяч детей.

Фото №2 - В Башкирии открылись сразу несколько медицинских учреждений

В Белокатайском районе в селе Ургала запустили современную модульную врачебную амбулаторию. Здание было возведено по новой технологии. Амбулатория рассчитана на 15 посещений в смену. Она будет обслуживать 6 населенных пунктов – это 2263 человека.

В Дуванском районе в селе Месягутово завершается работа в детской поликлинике с дневным стационаром. Она рассчитана на 200 посещений в смену и была возведена по национальному проекту «Здравоохранение».

Фото №3 - В Башкирии открылись сразу несколько медицинских учреждений

Всего на сферу здравоохранения в селах и городах Башкортостана в 2023 году ушло более 100 млрд рублей, в том числе 5 млрд – из федерального бюджета. Мы завершили строительство 5 новых объектов первичного звена. Установили 84 модульных ФАПа, 9 врачебных амбулаторий, 5 офисов врачей общей практики. Капитально отремонтировали поликлиники, поставили новое оборудование, закупили санитарный автотранспорт. И у нас большие планы на продолжение наших программ развития, в том числе и на медицинские объекты в Уфе. В республике последовательно решаем очень много проблем, связанных с совершенствованием, модернизацией здравоохранения. При этом мы ясно понимаем, что есть куда двигаться дальше, впереди много работы.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
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