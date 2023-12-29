В России заработал сайт кандидата в президенты России Владимира Путина

Сайт кандидата содержит полную информацию о его биографии, контакты предвыборного штаба, а также адреса региональных штабов.

Здесь же доступны дневник кампании и видео о ее проведении. Кроме того, на веб-ресурсе в специальном разделе можно ознакомиться с достижениями России в последние годы.

Отметим, накануне ЦИК зарегистрировал 346 человек в качестве доверенных лиц, информация о которых также содержится на сайте.

Напомним, выборы президента России будут проходить в течение 3 дней — с 15 по 17 марта 2024 года.