В Башкирии за сутки в авариях погибли шесть человек

В Башкирии за прошедшие сутки зафиксировали несколько аварий, в которых погибли шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

В Уфимском районе произошло столкновение встречных «Рено Сандеро» и «Лада Калина». Погибли два человека, а ещё одному потребовалась госпитализация.

В Чишминском районе на 38 км трассы М-5 35-летний мужчина из Альшеевского района на «Рено Меган» выехал на встречную полосу и допустил столкновение с «Хёндай Гранд». В аварии погиб водитель первого авто.

В Караидельском районе на 90 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка 51-летний водитель на «Лада Гранта» сбил 49-летнего пешехода. Мужчина шёл по проезжей части без светоотражающих элементов. От полученных травм он погиб.