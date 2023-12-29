В Уфе отменяют восемь автобусных маршрутов

В 2024 году в Уфе отменят восемь невостребованных автобусных маршрутов. На это указывает постановление мэрии. Многие из них дублируют уже существующие маршруты.
Отменяются следующие маршруты:
— №25а (Комплекс «Сипайловский» – Троллейбусное депо №2),
— №55с (Роддом №4 – Мкр «Белореченский» – Сагита Агиша – ТК «Центральный»),
— №212 (Дизельная – ДК УМПО – ТСК «Пушкинский»),
— №243 (Комплекс «Сипайловский» – «ЖК Цветы Башкирии»),
— №253 (Уфимский ДОК – Торговосервисный комплекс «Северный»),
— №285 (Комплекс «Сипайловский» – Музей имени Нестерова),
— №204 (Уфимский ДОК – Больница №18),
— №213 (Уфимский ДОК – ДК УМПО –Больница №21 – Микрорайон «Южный»).
В 2024-2028 годах планируется запустить восемь новых маршрутов:
— в 2024-м планируют запуск: №65 (Узловая база – Больница №21), №80 (Елкибаево – Южный автовокзал);
— в 2025 году - №293 (Никольский – Колхозный рынок), №85 (Жилино – Больница №21);
— в 2026 году - №203 (Кузнецовский затон – АБЗ), №250 (Южный автовокзал – Роддом №4);
— в 2027 году - №238 (Микрорайон «Молодежный» - ТК «Центральный»),
— в 2028 году - №223 (ТЭЦ-1 – ТСК «Пушкинский»).
В целом в Уфе будет действовать 43 муниципальных маршрутов с регулируемым тарифом, говорится в документе.