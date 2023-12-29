В Уфе отменяют восемь автобусных маршрутов

В 2024 году в Уфе отменят восемь невостребованных автобусных маршрутов. На это указывает постановление мэрии. Многие из них дублируют уже существующие маршруты.

Фото №1 - В Уфе отменяют восемь автобусных маршрутов

Отменяются следующие маршруты:

— №25а (Комплекс «Сипайловский» – Троллейбусное депо №2),

— №55с (Роддом №4 – Мкр «Белореченский» – Сагита Агиша – ТК «Центральный»),

— №212 (Дизельная – ДК УМПО – ТСК «Пушкинский»),

— №243 (Комплекс «Сипайловский» – «ЖК Цветы Башкирии»),

— №253 (Уфимский ДОК – Торговосервисный комплекс «Северный»),

— №285 (Комплекс «Сипайловский» – Музей имени Нестерова),

— №204 (Уфимский ДОК – Больница №18),

— №213 (Уфимский ДОК – ДК УМПО –Больница №21 – Микрорайон «Южный»).

В 2024-2028 годах планируется запустить восемь новых маршрутов:

— в 2024-м планируют запуск: №65 (Узловая база – Больница №21), №80 (Елкибаево – Южный автовокзал);

— в 2025 году - №293 (Никольский – Колхозный рынок), №85 (Жилино – Больница №21);

— в 2026 году - №203 (Кузнецовский затон – АБЗ), №250 (Южный автовокзал – Роддом №4);

— в 2027 году - №238 (Микрорайон «Молодежный» - ТК «Центральный»),

— в 2028 году - №223 (ТЭЦ-1 – ТСК «Пушкинский»).

В целом в Уфе будет действовать 43 муниципальных маршрутов с регулируемым тарифом, говорится в документе.

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